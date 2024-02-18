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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الاتحاد ضد الرياض دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض اليوم في الدوري السعودي

جولة عربية سعودية بين Al Ittihad vs Al Riyadh اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي اليوم، شاهد الاتحاد ضد الرياض دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض اليوم في الدوري السعودي، في لحظة مشحونة بالتوتر والتحدي، تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو مباراة مثيرة تجمع بين الاتحاد والرياض في إطار دوري روشن للمحترفين. يعيش الاتحاد أوقاتًا حاسمة في رحلته لتحقيق النجاح، بينما يسعى الرياض للظهور بأداء يضفي لمسة جديدة على مسيرته. تتجلى قوة الطموح والتحدي في هذا الاقتران، ومن المتوقع أن يُقدم الفريقان عرضًا رياضيًا يلهم ويثير مشاعر عشاق الساحرة المستديرة.

شاهد الاتحاد ضد الرياض دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض اليوم في الدوري السعودي

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وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الرياض اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

وتقام مباراة الاتحاد والرياض على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية المباراة بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة العشرين في إطار بطولة دوري روشن.

ويذكر أن كان تعادل الإتحاد سلبيًا الخميس الماضي ضد فريق نافباخور الأوزبكي، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، وكانت أقيمت على أرضية ملعب نادي نافباخور.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

متى موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي؟

تقام مباراة الاتحاد والرياض اليوم الأحد 18 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

تشكيل الاتحاد:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – حسن كادش – فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو – نجولي كانتي – فيصل الغامدي – مروان الصحفي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما

تشكيل الرياض:-

حراسة المرمى: كامبانا

خط الدفاع: الشويعي - أسيري - توسكا - الخيبري

خط الوسط: توري - الرشيدي - خوانمي

خط الهجوم: غراي - الدوسري - موسونا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد والرياض عبر مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد للبطولات السعودية، بالتحديد عبر قناة SSC 1HD.

تردد قنوات SSC على قمر عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

معلقي مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

أسندت مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد والرياض لكلا من رؤوف خليف وعيسى الحربين.