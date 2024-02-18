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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر اتحاد جدة دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

جولة عربية سعودية بين Al Ittihad vs Al Riyadh اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي اليوم، بث مباشر اتحاد جدة دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، في لحظة مميزة من رحلة الدوري السعودي للمحترفين، يشتعل الملعب بتوقعات مثيرة حينما يتقابل الاتحاد والرياض، تجتمع القوة والطموح في هذه المباراة المهمة، حيث يسعى الاتحاد إلى مواصلة صدارته، بينما يطمح الرياض في تحقيق انتصار يكسر التوازن، لحظات من التنافس الشرس والتشويق تنتظرنا، مما يجعل هذا الصراع الكروي جذابًا للجماهير وعشاق اللعبة.

بث مباشر اتحاد جدة دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

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لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الرياض اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والرياض على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية المباراة بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة العشرين في إطار بطولة دوري روشن.

ويذكر أن كان تعادل الإتحاد سلبيًا الخميس الماضي ضد فريق نافباخور الأوزبكي، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، وكانت أقيمت على أرضية ملعب نادي نافباخور.

ويقع فريق الاتحاد بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

تشكيل الاتحاد:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – حسن كادش – فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو – نجولي كانتي – فيصل الغامدي – مروان الصحفي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

تشكيل الرياض:-

حراسة المرمى: كامبانا

خط الدفاع: الشويعي - أسيري - توسكا - الخيبري

خط الوسط: توري - الرشيدي - خوانمي

خط الهجوم: غراي - الدوسري - موسونا.

متى موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي؟

تقام مباراة الاتحاد والرياض اليوم الأحد 18 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد والرياض عبر مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد للبطولات السعودية، بالتحديد عبر قناة SSC 1HD.

تردد قنوات SSC على قمر عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

معلقي مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

أسندت مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد والرياض لكلا من رؤوف خليف وعيسى الحربين.