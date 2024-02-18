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أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف تشكيلة فريق الاتحاد السعودي لمواجهة الرياض اليوم، حيث يترقب العديد من محبي كرة القدم هذه المباراة المرتقبة.

يعكس التشكيل الجديد جهود اللاعبين الذين سيخوضون المباراة على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

تشكيلة الاتحاد السعودي:

- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

- خط الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – حسن كادش – فواز الصقور.

- خط الوسط: فابينيو – نجولي كانتي – فيصل الغامدي – مروان الصحفي.

- خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – كريم بنزيما.

موعد المباراة:

تُقام المباراة اليوم الموافق 18 فبراير 2024 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لذا، يترقب عشاق الكرة السعودية هذا اللقاء الرياضي بفارغ الصبر.

Yalla Kora مشاهدة بث مباشر الاتحاد ضد الرياض تويتر اليوم

Yalla Kora مشاهدة بث مباشر الاتحاد ضد الرياض تويتر اليوم، يمكنك متابعة مبارة الاتحاد امام الرياض اليوم من خلال الضغط هنا.

الاتحاد يسعى للفوز

يسعى نادي الاتحاد، بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتحقيق الفوز رقم 10 في الموسم الحالي، بعدما خاض 19 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 4 وتعرض للهزيمة في 6، بتسجيل 37 هدفًا وتلقي 26 هدفًا.

الرياض في وضع حرج

من جهته، يسعى فريق الرياض للخروج من وضعه الحرج في جدول ترتيب دوري روشن، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، بعد 5 انتصارات و4 تعادلات و10 هزائم.

القنوات الناقلة

يمكن للمشجعين متابعة مباراة الاتحاد والرياض عبر قناة SSC HD بتعليق الكابتن رؤوف خليف.