نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يضرب الرائد بثلاثية ويواصل تصدره دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الهلال في الحفاظ على صدارة الدوري السعودي برصيد 56 نقطة وذلك عقب الفوز على الرائد اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي.

الهلال يضرب الرائد بثلاثية

سجل أهداف الهلال كلا من ميتروفيتش (هدفين) وكوليبالي (هدف) بينما سجل أمير سعيود هدف الرائد.

بدأ الهلال الضغط على دفاع الرائد مبكرا حتى تمكن من تسجيل أول أهدافه في الدقيقة الثالثة من أحداث المباراة عن طريق ألكسندر ميتروفيتش بعد مجهود فردي من سالم الدوسري الذي نجح في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاه بتمريرة لأليكساندر ميتروفيتش الذي سدد مباشرة إلى داخل الشباك.

واصل لاعبو الهلال الضغط على المنافس حتى نجحوا في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد عرقلة دفاه الرائد لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم الهلال داخل منطقة الجزاء ليتصدى ميتروفيتش لركلة الجزاء الذي سددها في الزاوية اليمنى لمرمى الرائد لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل الهلال ثالث أهدافه في الدقيقة 53 عن طريق كوليبالي الذي تلقى عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق روبن نيفيز إلى داخل منطقة الجزاء ليستقبلها النجم السنغالي برأسية ليضع الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى لمرمى الرائد.

واصل لاعبو الهلال الضغط على لاعبو الرائد لزيادة جعبة الأهداف ولكنهم فشلوا في ذلك بينما نجح الرائد عن طريق أمير سعيود في تسجيل الهدف الوحيد لهم لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.