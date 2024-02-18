نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يتعادل إيجابيًا مع البنك الأهلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي زد أف سي والبنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نتيجة المباراة

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 43 أحرز أحمد عاطف قطة الهدف الأول لنادي زد أف سي لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين وفي الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع أحرز محمد رضا هدف التعادل لنادي البنك الأهلي لتنتهي المباراة بعد ذلك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي زد أف سي إلي 21 نقطة في المركز الثاني بينما ارتفع رصيد نادي البنك الأهلي إلي 11 نفطة في المركز الرابع عشر.

موعد مباراه زد أف سي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد أف سي لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين بعد القادم على ستاد القاهرة