نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال المقبلة بعد الفوز على الرائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الهلال السعودي مباراة النادي السعودي المقبلة وذلك بعد الفوز على الرائد وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة الهلال المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره سباهان أصفهان الإيراني يوم الخميس الموافق 22 فبراير الحالي على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباراة الهلال وسباهان أصفهان في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان الهلال قد فاز على سباهان أصفهان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة القوية التي جمعتهما على ملعب نقش جهان في مباراة ذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان الإيراني في أبطال آسيا

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا عبر شاشة قنوات Abu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN Sports AFC HD وSSC1 HD وبالإضافة إلى شاشة قناة Alkass Nine HD القطرية المشفرة.

مشاهدة مباراة الهلال وسباهان عبر الإنترنت

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا اليوم عبر الإنترنت من خلال تطبيقي تود «TOD» وشاهد، الناقلين الحصريين لمباريات دوري أبطال آسيا 2024 من خلال تحميلهم على الجهاز المحمول وتوصيلهم بشاشة العرض.