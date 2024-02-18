نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إيجابيًا مع نظيره راية فاليكانو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "تيريزا ريفيرو"، وذلك في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويحتل ريال مدريد بعد هذا التعادل صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة، بعد الفوز في بعد الفوز في تسعة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في عشرة لقاءات وخسارة مثلهم.

أحداث مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

سجل خوسيلو ماتو أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من فيديريكو فالفيردي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها خوسيلو بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن راوول دي توماس من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه رايو فاليكانو في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء، نفذها راوول بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 36، بعد تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي من خارج منطقة الجزاء.

وتحصل داني كارفخال لاعب ريال مدريد على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 5+90.