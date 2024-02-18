نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت أمام فرايبورج بالدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره فريق فرايبورج بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي انتهت منذ قليل في الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الألماني.

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وافتتح النجم المصري عمر مرموش التسجيل لفريق آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وتمكن اللاعب ريتسو دوان من تسجيل هدف التعادل لفريق فرايبورج في الدقيقة 30، بينما سجل اللاعب انسجار كناوف الهدف الثاني لفريق آينتراخت فرانكفورت عند الدقيقة 35.

وأدرك اللاعب فينسينزو جريفو هدف التعادل مجددا لفريق فرايبورج عند الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول، وسجل أنسجار كناوف الهدف الثالث لفريق فرانكفورت عند الدقيقة 72.

وأحرز اللاعب ميكائيل جريجوريتش هدف التعادل لفريق فرايبورج عند الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني.

ورفع فريق آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، كما رفع فريق فرايبورج رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

