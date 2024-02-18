نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يسافر محمد عبدالشافي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية.

الزمالك يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.



وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.

