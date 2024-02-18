نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة محمد عبدالشافي بقطع في الرباط الصليبي ويسافر ألمانيا لإجراء العملية الجراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب اللاعب محمد عبدالشافي نجم الزمالك ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يسافر اللاعب محمد عبدالشافي إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية.

يذكر أن الزمالك أعلن عن إصابة محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بنادي الزملك أن عبدالشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر محمد عبدالشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.