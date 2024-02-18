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أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد والرياض مباشر يوتيوب HD.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي للمحترفين

جولة عربية سعودية بين Al Ittihad vs Al Riyadh اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي اليوم، الاتحاد والرياض مباشر يوتيوب HD دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض "جارية هالحين" في الدوري السعودي للمحترفين، في أجواء من الترقب والتحدي، يتصادم فريق الاتحاد مع نظيره الرياض في مباراة مثيرة ضمن دوري روشن للمحترفين، يجتمع الطموح والشغف في هذا اللقاء الحاسم، حيث يسعى الاتحاد لتعزيز مكانته في صدارة الترتيب، في حين يسعى الرياض للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول البطولة، يعكس هذا الاقتران الرياضي جاذبية اللعبة وتنافسها، مما يجعل هذه المواجهة لحظة مميزة يترقبها عشاق الكرة السعودية.

الاتحاد والرياض مباشر يوتيوب HD.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي للمحترفين

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في ذلك الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي نظيره الرياض اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والرياض على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية المباراة بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة العشرين في إطار بطولة دوري روشن.

جدير بالذكر أن كان تعادل الإتحاد سلبيًا الخميس الماضي ضد فريق نافباخور الأوزبكي، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، وكانت أقيمت على أرضية ملعب نادي نافباخور.

ويتواجد فريق الاتحاد بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

متى موعد مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي؟

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والرياض اليوم الأحد 18 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد والرياض عبر مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد للبطولات السعودية، بالتحديد عبر قناة SSC 1HD.

تردد قنوات SSC على قمر عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

معلقي مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

أسندت مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد والرياض لكلا من رؤوف خليف وعيسى الحربين.

تشكيل الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

تشكيل الاتحاد:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – حسن كادش – فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو – نجولي كانتي – فيصل الغامدي – مروان الصحفي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

تشكيل الرياض:-

حراسة المرمى: كامبانا

خط الدفاع: الشويعي - أسيري - توسكا - الخيبري

خط الوسط: توري - الرشيدي - خوانمي

خط الهجوم: غراي - الدوسري - موسونا.