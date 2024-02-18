إحسان حداد يعود إلى تدريبات الفيصلي

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رياض - احمد صلاح - أعلن النادي الفيصلي، عودة لاعبه إحسان حداد إلى تدريبات فريق كرة القدم، بعد أن تقدم اللاعب باعتذار رسمي عما بدر منه تجاه المدرب أحمد هايل.



وقال الفيصلي في بيان الأحد، إن حداد تقدم بالاعتذار لمجلس إدارة النادي، وللمدير الفني وأسرة النادي عما بدر منه، مؤكدا أن الإدارة قبلت الاعتذار وبالتالي الموافقة على عودة اللاعب للتدريبات.



وكان حداد احتج بشكل حاد على المدير الفني احمد هايل، خلال مباراة الفيصلي أمام شباب الأردن بدوري المحترفين، الأمر الذي دفع المدرب لاستبعاده من الفريق والمطالبة بفسخ عقده، قبل ان تعود الأمور اليوم إلى طبيعتها بعد اعتذار اللاعب.