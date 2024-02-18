انت الأن تتابع خبر إرتفاع عدد اللاعبات الأردنيات المحترفات في الأندية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وضعت اللاعبة الأردنية بصمتها في الدوري السعودي النسوي لكرة القدم، في ظل ارتفاع عدد اللاعبات الأردنيات المحترفات في الأندية السعودية.

ويشهد الدوري السعودي حاليا، مشاركة واسعة للمحترفات الأردنيات اللواتي وصل عددهن إلى 8 لاعبات توزعن بين عدد من الأندية السعودية، حيث تحترف اللاعبة ميساء جبارة في صفوف فريق النصر، وانضمت حارسة المرمى ملك شنك واللاعبة روند كساب إلى فريق الاتحاد، واستقطب فريق الأهلي اللاعبة أية المجالي، فيمَا انضمت اللاعبتان مي سويلم ولانا فراس إلى فريق الشباب.

وكذلك انضمت اللاعبة هيا خليل إلى فريق التقدم، ووقعت اللاعبة بانا البيطار مع فريق نادي جدة.

كما وضعت المدربة الأردنية كذلك بصمتها في كرة القدم السُّعُودية، من خلال تواجد 3 مدربات أردنيات هن: منار فريج التي تشرف على تدريب فريق الأهلي، وانشراح حياصات التي تدرب فريق الشعلة، فيما تتواجد آلاء أبو قشة كمدربة في فريق العلا.

ويعد عدد اللاعبات الأردنيات المحترفات في الدوري السعودي هو الأعلى بين لاعبات منتخبات غرب آسيا، ما يسهم في تطوير مستوى اللاعبة الأردنية، في ظل الارتفاع التدريجي لمستوى الدوري السعودي الحديث في هذا المجال، ولاسيما في ظل استقطاب لاعبات أجنبيات متميزات يسهمن في تطوير اللعبة.

وقال رئيس نادي البترا في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) : نعمان عيد الذي يرعى فريقا نسويا لكرة القدم في النادي، إن احتراف عدد كبير من اللاعبات الأردنيات في الدوري السعودي، دليل على أن الكرة النسوية في الأرْدُنّ مليئة بالمواهب والنجمات القادرات على الاحتراف الخارجي.

وأضاف : لدينا لاعبات أردنيات محترفات في عدد من الدوريات الخارجية بما في ذلك ألمانيا، ما سيسهم في تطوير مستوى اللاعبات، ما ينعكس ايجابا على الكرة النسوية الأردنية، و لاسيما على صعيد المنتخبات الوطنية.

وأوضخت اللاعبة إسراء مبيضين أن الاحتراف الخارجي يسهم في تطوير مستوى اللاعبات، ما يصب في مصلحة الكرة النسوية الأردنية التي تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم، متمنية أن تتاح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبات للاحتراف الخارجي لكسب الخبرات.

يشار إلى أن الدوري السعودي النسوي لكرة القدم، انطلق في السنوات الأخيرة، وبدأ بخطوات ثابتة نحو الوصول إلى أعلى المستويات .