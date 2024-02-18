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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لجمهورية شبين وأبو قير ودكرنس في دوري المحترفين

تنطلق في الثالثة من عصر الثلاثاء منافسات الجولة الثانية بدوري الترقى للهروب من الهبوط بدورى القسم الثاني ب.



1- جمهورية شبين مع بترول أسيوط



على ملعب جمهورية شبين يصطدم فريق فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 17 نقطة بفريق بترول اسيوط متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 29 نقطة.

حقق فريق البترول الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق جمهورية شبين على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق البترول مع فريق مكادى سلبيًا.



2- ابو قير للاسمده مع النجوم



على ملعب نادي ابو قير يلتقي فريق ابو قير للاسمده وصيف المجموعة بقيادة ايمن المزين برصيد 26 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز الثامن بقيادة احمد ساري برصيد 13 نقطة.



وحقق فريق النجوم الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق ابو قير مع فريق اسوان سلبيًا بينما تلقي فريق النجوم الهزيمة بهدفين مقابل هدف من جمهورية شبين.



3- دكرنس مع وي



يواجه فريق دكرنس صاحب المركز الرابع بقيادة حسن موسى برصيد24 نقطة فريق وي صاحب المركز الثالث بقيادة هاني العقبي بنفس الرصيد.



وحقق فريق وي الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق دكرنس على فريق النصر للتعدين بهدف دون رد بينما تلقي فريق وي الهزيمة من فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد.



4- مصر للمقاصة مع أسوان



يحتضن ملعب الاسيوطي سبورت لقاء فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع بقياده عطيه صابر برصيد 12 نقطة مع فريق اسوان صاحب المركز الخامس بقيادة هشام زكريا برصيد 24 نقطة.



وحقق فريق اسوان الفوز برباعية مقابل هدف في الدور الأول.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق مصر للمقاصة على فريق وي بهدف دون رد بينما تعادل فريق اسوان مع فريق ابو قير للاسمده سلبيًا.



5- مكادى مع النصر للتعدين



يشهد ستاد خالد بشارة لقاء صعب بين فريق مكادى صاحب المركز السابع بقيادة نبيل محمود برصيد 15 نقطة مع فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده عطيه صابر برصيد 6 نقاط.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول

وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق مكادى مع فريق بترول اسيوط سلبيا

بينما تلقي فريق النصر للتعدين الهزيمة من فريق دكرنس بهدف دون رد.



ترتيب المجموعة

1- بترول اسيوط 29 نقطة

2- ابو قير للاسمده 26 نقطة

3- دكرنس 24 نقطة

4- وي 24 نقطة

5- اسوان 23 نقطة

6- جمهورية شبين 17 نقطة

7- مكادى 16 نقطة

8- النجوم 13 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقاط

10- النصر للتعدين 6 نقاط

بقيادة احمد ساري

بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما

تقدم جمهورية شبين بهدف احمد الشامي وتعادل على بهيج للنجوم

وإدراك استفن اشيلى الهدف الثاني في الشوط الثاني.

- فوز فريق دكرنس بقيادة حسن موسى على فريق النصر للتعدين بقياده عطيه صابر بهدف دون رد سجله محمد عصام شيكو في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.

- فوز فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج على فريق وي بقيادة هاني العقبي بهدف دون رد

سجله احمد فتحي في الشوط الثاني

- تعادل فريق بترول اسيوط بقيادة احمد عبد المقصود مع فريق مكادى بقيادة نبيل محمود سلبيًا

- تعادل فريق اسوان بقيادة هشام زكريا مع فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه سلبيًا

ترتيب المجموعة

1- بترول اسيوط 29 نقطة

2- ابو قير للاسمده 26 نقطة

3- دكرنس 24 نقطة

4- وي 24 نقطة

5- اسوان 23 نقطة

6- جمهورية شبين 17 نقطة

7- مكادى 16 نقطة

8- النجوم 13 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقاط

10- النصر للتعدين 6 نقاط