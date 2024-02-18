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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سموحة وإنبي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2024.

إنبي واجه سموحة في الدوري خلال 18 مواجهة خسر 8 مرات وتعادلا في 10 شهدت 4 تعادلات سلبية.

التعادل يحسم مباراة إنبي وسموحة في الدوري

وبهذه النتيجة، استمر إنبي في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 قطة، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز السادس، برصيد 18 نقطة.

ولعب انبي أمام سموحة بهذا التشكيل:

في حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

في خط الدفاع: احمد صبيحه - احمد كالوشا - محمد حامد.

في خط الوسط: على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر.

في خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد اوفا.

