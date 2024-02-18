نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان محسن يغيب عن مواجهة المقاولون العرب في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب غدًا الإثنين في تمام الرابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال١٣ من عمر المسابقة المحلية.

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب في دوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

