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أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات قوية مع الصفقة المنتظرة بالنسبة لنادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية فإن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في مفاوضات مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع كيليان مبابي.

مانشستر سيتي يفاوض صفقة ريال مدريد المنتظرة

وبحسب مصادر فإن كيليان مبابي أنهى إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم بعد إنتهاء عقده مع فريقه الفرنسي.

وأكدت الإذاعة الإسبانية فإن مانشستر سيتي تواصل مع ممثلي مبابي في الساعات القليلة الماضية من أجل بحث إمكانية ضمه في الصيف المقبل.

وجاء اهتمام نادي مانشستر سيتي بضم مبابي في ظل تأكيدات كافة الصحف العالمية بانتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

