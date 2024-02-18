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أحمد جودة - القاهرة - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري الممتاز.
ويلعب بيراميدز والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري الممتاز في مباراة تقام الآن.
جهاز منتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري
يضم جهاز منتخب مصر طارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس ووليد بدر مدير إداري.
كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي وعادل مصطفي مدرب عام المنتخب ومحمود حرب مدير المنتخب الاوليمبي.