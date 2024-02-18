نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الدوري الإسباني تكشف مدى تأثير تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن مدى تأثير انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى نادي ريال مدريد في الصيف.

وبحسب كافة الصحف والمصادر العالمية وعلى رأسهم الصحفي الموثوق فابريزو رومانو إلى انتقال كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية عن مدى تأثير رحيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الدوري الإسباني:" لم يتسبب رحيلهم أي ضرر ولكن مع وجودهما بالتأكيد لكنا سننمو بشكل أسرع".

وأكد:" هذا العام لدينا أفضل لاعب في العالم وهو بيلينجهام، الموسم الماضي كان ليفاندوفسكي على مستوى رائع، أتلتيكو لديه جريزمان".

وأختتم تصريحاته:" إذا جاء مبابي سيساعدنا ذلك على أن نكون أكثر تنافسية وننمو بشكل أسرع".

