بيدري يوجه رسالة قوية لجماهير برشلونة قبل موقعة نابولي

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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال فريق برشلونة الإسباني يواصل استعداداته لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بيدري يوجه رسالة قوية لجماهير برشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد نابولي على ملعب سان باولو في إيطاليا مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وكتب النجم بيدري لاعب وسط برشلونة رسالة خاصة عبر حسابه الشخصي على انستجرام:" لحظة مهمة للجميع، علينا أن نستمر في التقدم، معًا نحن أقوياء".

ويرغب بيدري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق نابولي من أجل التأهل إلى الدور القادم ومصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية في مؤخرا في الدوري الإسباني.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز في مباراة أمس أمام فريق سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من عمر الليجا.

