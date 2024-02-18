مانشستر يونايتد يفوز أمام لوتون تاون بثتائية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز أمام نظيره لوتون تاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون

سيطر لاعبوا مانشستر يونايتد على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى لوتون تاون.

وتمكن راسموس هويلوند من تسجيل هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك لوتون تاون في الدقيقة الحادية من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء اللاعب نفسه في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة ليسجل هدف المان يونايتد الثاني في شباك لوتون تاون بصناعة أليخاندرو جارناتشو.

وعلى الجانب الأخر فقد نجح كارلتون موريس من تسجيل هدف لوتون تاون الأول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

حاول الفريق الضيف تسجيل المزيد من الأهداف فيما تبقى من وقت في شوط المباراة الثاني لكن لم يتمكنوا لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.