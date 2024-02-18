نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون اليوم الأحد 18/2/2024 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون اليوم الأحد 18/2/2024 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون

فاز مانشستر يونايتد أمام نظيره لوتون تاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون

سجل راسموس هويلوند هدفي مانشستر يونايتد، الأول في الدقيقة الحادية، والثاني في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وسجل نجح كارلتون موريس هدف لوتون تاون الأول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة عشر.