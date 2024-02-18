نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات الركبة تطارد نجوم الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت إصابات الركبة عنوانا بارزا في الدوري المصري وذلك بعد عودة المنافسات من جديد عقب نهاية فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطالت الإصابات عدة نجوم بارزين مع أنديتهم اخرهم محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك، ولم يكن لاعب القلعة البيضاء صاحب الإصابة وحده بل طالت عدة لاعبين نستعرضها في السطور القادمة.

اليو ديانج

نجم المارد الأحمر كان أول المصابين في الركبة، وذلك بعد إجراء عملية تنضيف ليفقد الأهلي أحد اعمدة خط الوسط المهمة لمدة شهر ونصف.

مروان محسن

ويفقد نادي فيوتشر أيضا خدمات لاعبه مروان محسن، وذلك بعد إعلان إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة ليغيب عن فريقه الأسابيع المقبلة.

محمد عبد الشافي

إصابة عبد الشافي كانت واحدة من الاصابات المدوية، حيث جاء التشخيص بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي ليقرر سفره وإجراء جراحة في ألمانيا.

محمود حمدي الونش

كما تعرض نجم نادي الزمالك محمود حمدي الونش في وقت سابق بالإضافة في الركبة في الفترة الأخيرة.