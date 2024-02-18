راسموس هويلاند يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق راسموس هويلاند لاعب مانشستر يونايتد رقمًا مميزًا في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل الدنماركي هدفين في مرمى لوتون تاون.

راسموس هويلاند يحقق رقما استثنائيا

وانتصر مانشستر يونايتد أمام نظيره لوتون تاون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح راسموس هويلوند، البالغ من العمر 21 عامًا، أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد مانشستر سيتي وأرسنال فقط، من فازا بمباريات خارج أرضهما (8 مباريات) في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مانشستر يونايتد (7) هذا الموسم، حيث فاز الشياطين الحمر بجميع المباريات الثلاث التي لعبوها خارج أرضهم في المسابقة في عام 2024.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ونجح راسموس هويلوند في تسجيل هدفي مانشستر يونايتد، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول من المباراة، فيما قلص كارلتون موريس لاعب لوتون تاون النتيجة في الدقيقة 15.