الزمالك يعلن التعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون لتدعيم فريق السلة

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي الزمالك رسميًا مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون لتدعيم فريق كرة السلة خلال الفترة الحالية، ويمتد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

الزمالك يعلن التعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون

وأكد طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك أن التعاقد مع المحترف الأمريكي يأتي بعد متابعته بصورة جيدة، وعقب مفاضلة بين العديد من السير الذاتية في الفترة الماضية، وبناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة وائل بدر.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض.

يأتي التعاقد مع ديماركو ديكرسون في إطار خطة مجلس الإدارة بقيادة الكابتن حسين لبيب لتدعيم الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات.