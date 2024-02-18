تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك



يلتقى الدراويش مع الفريق الأبيض، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 18 فبراير 2024 على ملعب "الإسماعيلية" ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عصام صبحي – محمد نصر- محمد دسوقي – حاتم سكر

خط الوسط: محمد بيومي – محمد حسن – عمر الساعي

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري – نادر فرج.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة، بيتما يأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة.

