نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إمام عاشور يوجه رسالة خاصة لـ محمد عبد الشافي بعد إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك إصابة محمد عبد الشافي ظهير الزمالك الأيسر بقطع في الرباط الصليبي، لتكون واحدة من الصدمات في ظل اصابة احمد فتوح أيضا.

ويخضع عبد الشافي لجراحة في ألمانيا بعد الإصابة، ليغيب عن مباريات فريقه المقبلة.

إمام عاشور يساند عبد الشافي

ووضع إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لعبد الشافي مرتديا قميص الزمالك وكتب عليها "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" سلامتك يا كابتن.

إمام عاشور عبر انستجرام

وسبق لعاشور مزاملة عبد الشافي، في فريق الزمالك أثناء تواجد الأول في صفوف الفارس الأبيض.

ويواجه الزمالك غدا نادي الإسماعيلي في قمة كبيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".