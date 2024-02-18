روما يواصل انتصاراته بالدورى الإيطالى

روما يواصل انتصاراته بالدورى الإيطالىحقّق روما فوزاً كبيراً على مضيفه فروزينوني 3-0، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ".

أنهى روما شوط المباراة الأول متقدماً على فروزينوني بهدف سجله المدافع الدنماركي ديان هويسين في الدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب الإيراني سردار آزمون الهدف الثاني "للذئاب" في الدقيقة الـ71، وسجل الأرجنتيني لياندرو باريديس الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ81.

ورفع روما رصيده بهذا الانتصار إلى 41 نقطة في المركز الـ6، وتجمد رصيد فروزينوني عند النقطة الـ23 في المركز الـ15.