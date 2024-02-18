بايرن ميونخ يسقط أمام بوخوم

بايرن ميونخ يسقط أمام بوخومتعرض فريق بايرن ميونخ لهزيمة مفاجأة أمام مضيفه بوخوم 2-3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

افتتح بايرن ميونيخ التسجيل في الشوط الأول بواسطة جمال موسيالا في الدقيقة الـ14، وأدرك تاكوما أسانو التعادل لبوخوم في الدقيقة الـ38، وأحرز كيفين شلوتيربيك الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، طُرد مدافع بايرن ميونيخ دايوت أوباميكانو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ83، وسجل كيفين ستوغر الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ85.، وقلّص هاري كين الفارق للنادي البافاري في الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع (د 90+4).

ورفع بوخوم رصيده بهذا الانتصار إلى 25 نقطة في المركز الـ11، وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة الـ50 في المركز الـ2.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الـ22 من "البوندسليغا" تعادل فرايبورغ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (3-3).

