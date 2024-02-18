يونايتد يهزم لوتون تاون في البريميرليغ

يونايتد يهزم لوتون تاون في البريميرليغواصل مانشستر يونايتد عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا مثيراً على لوتون تاون بنتيجة 2-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من "البريميرليغ".

ويدين فريق "الشياطين الحمر" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند، الذي أحرزه هدفيه مبكرا في الدقيقتين الأولى والسابعة من انطلاق صفارة البداية.

بينما سجل المهاجم الإنجليزي كارلتون موريس هدف أصحاب الأرض الوحيد مبكرا أيضا في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء.

ورفع فوز يونايتد الرابع على التوالي في الدوري رصيده إلى 44 نقطة من 25 مباراة متخلفاً بفارق 3 نقاط عن توتنهام الخامس و5 نقاط عن أستون فيلا الرابع.

بينما بقي نادي لوتون تاون في المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة.