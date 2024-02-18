نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة حجازي.. الاتحاد بنتصر على الرياض بثنائية عبد الرزاق حمد الله بدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز فريق اتحاد جدة فوزًا هامًا على فريق الرياض بنتيجة 2-0 في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة العشرين من الدوري السعودي.

أحداث مباراة الاتحاد والرياض

افتتح عبد الرزاق حمدالله التسجيل لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله مد الله العليان.

وفي الدقيقة 97، أضاف حمد الله الهدف الثاني لفريقه بتسديدة منتصف الملعب بعد خروج الحارس الخصم من مرماه.

شارك المدافع المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة، وشهدت المواجهة عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة مع فريق "العميد" بعد غياب دام 54 يومًا.

ترتيب الفريقين في دوري روشن

بتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.