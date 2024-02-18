تشكيل جيرونا المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر ميجيل سانشيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو



يلتقى بيلباو مع مضيفه جيرونا، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 على ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل جيرونا المتوقع أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: جازانيجان

خط الدفاع: يان كوتو، إيفان مارتن، إريك جارسيا، ميغيل

خط الوسط: بورتو، أليكس جارسيا، جوانبي

خط الهجوم: تسيجانكوف، دوفبيك، سافيو

ويحتل جيرونا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 56 نقطة، بينما يواجد أتلتيك بيلباو في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

