الإسماعيلي يختتم الاستعداد لقمة الزمالك في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم، وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء الزمالك غدا في تمام السابعة مساءا باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المحلي.

الإسماعيلي يختتم الاستعداد لقمة الزمالك

المران تم خلاله منح مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة المقرر الالتزام بها في مواجهة الغد المرتقبة.

كما تخلل المران وضع الرتوش الأخيرة وسط إصرار من جانب اللاعبين لإسعاد الجماهير من خلال تحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض تلافي الأخطاء الفنية المرتكبة.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والزمالك في دوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي والزمالك ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.