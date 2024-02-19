نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يستعيد توازنه بثلاثية أمام فروزينوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد فريق روما توازنه بفوز كبير خارج أرضه على فروزينوني بنتيجة 3-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أنهى روما الشوط الأول متفوقًا بهدف ديان هويسين في الدقيقة 38.

وأضاف المهاجم الإيراني سردار أزمون الهدف الثاني في الدقيقة 71، ثم أحرز لياندرو باريديس الهدف الثالث لفريق العاصمة في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وعوض روما خسارته في الجولة الماضية أمام إنتر ميلان متصدر الترتيب، وحقق انتصاره الثاني عشر في الدوري هذا الموسم ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس.

أما فروزينوني فقد تكبد خسارته الثالثة على التوالي ورقم 14 في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم الأحد، تعادل إمبولي مع فيورنتينا بنتيجة 1-1، وأودينيزي مع كالياري بنفس النتيجة، بينما فاز بولونيا على مضيفه لاتسيو بنتيجة 2-1.