توماس توخيل يعلق على مستقبله مع بايرن ميونخ بعد الخسارة أمام بوخوم

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، توماس توخيل، بتصريحات بعد الهزيمة التي مني بها الفريق اليوم أمام بوخوم في بطولة الدوري الألماني، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من البطولة، خسر بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 أمام بوخوم.

توماس توخيل يعلق على مستقبله مع بايرن ميونخ

وقال توخيل في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية: "لم أعتبر الهزيمة اليوم عادلة بأي حال من الأحوال. كان لدينا فرص كثيرة جدًا للتسجيل، وسيطرنا على مجريات اللعب بشكل كامل، لكننا تأخرنا في التسجيل".

وأضاف: "بالرغم من الصعوبات التي واجهناها، لم نتوقف عن المحاولة حتى النهاية. بعد طرد أوباميكانو، لعبنا بعشرة لاعبين لفترة طويلة، وهذا كان له تأثير سلبي على أدائنا".

وتحدث توخيل أيضًا عن الضغط الذي يتعرضون له بعد الهزيمة، قائلًا: "الضغط النفسي يزداد بعد كل هزيمة، وهذا أمر متوقع. لكن علينا أن نتعامل معه بشكل صحيح ونستمر في العمل الجاد".

وبخصوص فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري الألماني، أكد توخيل: "في الوقت الحالي، ليس من الواقعي تمامًا التحدث عن فوزنا بالبطولة، ولكن علينا الاستمرار في العمل بجدية والسعي لتحقيق أفضل النتائج".

وفيما يتعلق بمستقبله مع الفريق، أبدى توخيل ثقته في دعم الإدارة، مشيرًا إلى أن النقاشات حول الأداء هي جزء طبيعي من العمل، وأنه يشعر بالثقة في قدرة الفريق على تحقيق النجاح بالتعاون مع الإدارة.