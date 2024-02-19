نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات في الليجا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

عاد ريال سوسييداد لسكة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوز قاتل خارج قواعده على مايوركا (1-2) اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ25 من الليغا.

انتهت الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء الذي احتضنه ملعب (إيبيرو ستار) بهدف في كل شبكة، حيث تقدم مايوركا أولًا في النتيجة مبكرًا بعد 4 دقائق بتوقيع لاعب الوسط الشاب أنطونيو سانشيز.

ولكن نجح الفريق الباسكي في إدراك التعادل في الدقيقة 38 عن طريق النجم الياباني الدولي تافيكوسا كوبو.

ومع آخر دقائق الشوط، لعب مايوركا منقوصًا من لاعب بعد طرد المدافع أنطونيو راييو ببطاقتين صفراوين.

ولم يستغل هذه الأفضلية العددية سوى مع آخر أنفاس المباراة بهدف النقاط الثلاث الذي سجله القائد ميكيل ميرينو.

وبهذا الفوز الثمين، أوقف ريال سوسييداد مسلسل نزيف النقاط في آخر 3 مباريات (تعادلين وخسارة)، ليحقق انتصاره العاشر هذا الموسم.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 40 نقطة يقفز بها للمركز السادس مؤقتًا.

بينما ذاق مايوركا مرارة الخسارة الثالثة في آخر 5 مباريات، العاشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ16.