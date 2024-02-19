نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدة غياب جوتا عن ليفربول بعد الإصابة القوية أمام برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إخبارية عن فترة غياب النجم البرتغالي ديوجو جوتا، الذي يلعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه لإصابة أثناء لقاء فريقه مع برينتفورد؛ غادر جوتا الملعب في الشوط الأول بعد صناعته لهدف التقدم لفريقه، ودخل بدلًا منه محمد صلاح، بسبب الإصابة التي تعرض لها ولم يستطع استكمال المباراة.

مدة غياب جوتا عن ليفربول بعد الإصابة

لم تصدر إدارة ليفربول أي بيان رسمي بشأن حالة اللاعب البرتغالي، ولكن تقارير صحفية إنجليزية أشارت إلى أن جوتا يعاني من آلام حادة في الركبة، مع احتمالية وجود تمزق في الرباط الصليبي.

على الجانب الآخر، نفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية وجود إصابة خطيرة تتطلب جراحة، مؤكدة بدلًا من ذلك تمزق أربطة الركبة الخلفية.

ووفقًا لتقارير الصحيفة نفسها، من المتوقع أن يبتعد جوتا عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين؛ يُشار إلى أن جوتا شارك في 28 مباراة هذا الموسم مع ليفربول، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها جوتا للإصابة هذا الموسم، فقد غاب عن الفريق لمدة 28 يومًا في شهر نوفمبر الماضي بسبب إصابة عضلية.

فاز جوتا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر يناير الماضي، بعد أداءه المميز ومساهمته في فوز فريقه بثلاث مباريات متتالية، حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.