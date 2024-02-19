نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستأنف مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والتي تأتي بمواجهتين أبرزهم مواجهة الإسماعيلي والزمالك.
وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة الحكم محمد عادل.
ويعاون محمد عادل كلا من سمير جمال مساعد أول، هشام الدسوقي مساعد ثان، بينما يتواجد أسامة اسماعيل حكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد معروف ويعاونه محمود بسيوني.
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري
وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء. بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.
ويستقبل استاد الاسماعيلية المواجهة المرتقبة بين الفريقين.
القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والزمالك
تنقل مباراة الإسماعيلي والزمالك عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.