محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

ويعاون محمد عادل كلا من سمير جمال مساعد أول، هشام الدسوقي مساعد ثان، بينما يتواجد أسامة اسماعيل حكم رابع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012