نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة فيوتشر والمقاولون العرب في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والتي تأتي بمواجهتين واحدة منهم تجمع بين فيوتشر والمقاولون العرب.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة الحكم وليد عبد الرازق.

ويعاون وليد عبد الرازق كلا من إبراهيم السوداني مساعد أول، عمرو جمعة مساعد ثان، السيد شعبان حكم رابع.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كلا من هشام القاضي ويعاونه محمود وفا.

موعد مباراة فيوتشر والمقاولون العرب

تنطلق صافرة بداية المباراة مع تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت السعودية.

ويستقبل ستاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر والمقاولون العرب

تنقل مباراة فيوتشر والمقاولون العرب عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.