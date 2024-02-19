نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة الليجا وتشتد المنافسة بينه وبين جيرونا على اللقب الغالي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأحد الموافق 18/2/2024. نتيجة مباريات اليوم وتعادل رايو فاليكانو ايجابيا مع ريال مدريد بنتيجة 1/1 وكذلك غرناطة والميريا وفاز ريال سوسيداد على ريال مايوركا 2/1 وانتهت مباراة ريال بيتيس والافيس بالتعادل السلبي. ترتيب الدوري الإسباني 1- ريال مدريد 62 نقطة

2- جيرونا 56 نقطة

3- برشلونة 54 نقطة

4- اتلتيكو مدريد 51 نقطة

5- اتلتيك بيلباو 46 نقطة

6- ريال سوسيداد 40 نقطة

7- ريال بيتيس 39 نقطة

8- فالنسيا 36 نقطة

9- لاس بالماس 35 نقطة

10- خيتافي 34 نقطة

11- اوساسونا 32 نقطة

12- الافيس 28 نقطة

13- فياريال 26 نقطة

14- رايو فاليكانو 25 نقطة

15- إشبيلية 24 نقطة

16- ريال مايوركا 23 نقطة

17- سيلتا فيجو 20 نقطة

18- قادش 17 نقطة

19- غرناطة 14 نقطة

20- الميريا 8 نقاط هدافي الدوري الإسباني 1- بيلينجهام 16 هدف

2- مايورال 15 هدف

3- دوفبيك 14 هدف

4- بوديمير 13 هدف

5- موراتا 13 هدف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة bein sports 3 القمر: سهيل

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