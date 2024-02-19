انت الأن تتابع خبر قرار تاريخي لإدارة نادي الزمالك.. شطب عضوية مرتضى منصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في قرار تاريخي لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن النادي بشكل رسمي عن إسقاط عضوية مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء السابق، وذلك لافتقاده شروط اكتساب العضوية.

النادي الأبيض أعلن في بيان رسمي، نتيجة اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الشكوى المقدمة ضد رئيس الزمالك السابق، حيث تم إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

مجلس إدارة الزمالك ، إتخذ هذا القرار بعد هجوم مرتضى منصور على المجلس الحالي ووصفهم بالعصابة وتوجيه انتقادات وإهانات لـ أعضاء المجلس.

وكان مرتضى منصور قد هاجم مجلس حسين لبيبن، مؤكداً أنهم احتلوا نادي الزمالك وأنه لن يتركهم وسيقوم برفع القضايا ضدهم.

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