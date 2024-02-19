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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري الممتاز.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد وتوقيت مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره الدراويش، مساء اليوم الإثنين، الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز



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