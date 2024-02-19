نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لـ الزمالك ضد الاسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيعتمد عليه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، في مواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الإثنين، على ستاد الإسماعيلية.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة الإسماعيلي في الدوري.



موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره الدراويش، مساء اليوم الإثنين، الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي، حمزة المثلوثي، محمود علاء، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبد الرازق شيكابالا.

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