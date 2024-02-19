نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق قلعة الدراويش في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في مواجهة الزمالك في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره الدراويش، مساء اليوم الإثنين، الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي، عمر الساعي، عماد حمدي.

خط الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري، عبد الرحمن مجدي.

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