نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-2-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر فبراير الجاري في جميع المنافسات المحلية.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم 19-2-2024، حيث ستقام مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي وأخرى في الدوري الإسباني، فيما ستقام مباراتين في الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-2-2024

الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد كريستال بالاس – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو ضد جيرونا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري

فيوتشر ضد المقاولون العرب – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الإسماعيلي ضد الزمالك – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين

يمكنكم مشاهدة مباريات بطولتي الدوري الإنجليزي والإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، فيما تذاع مباريات الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.