نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-2-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراتين اليوم الإثنين 19-2-2024 في بطولة الدوري المصري، حيث يستضيف فريق فيوتشر نظيره المقاولون العرب، بينما يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإسماعيلي، وذلك في إطار الجولة الثالثة عشر من دوري نايل.

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد "الإسماعيلي"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين، عبر قنواتها.