نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر نظيره المقاولون العرب عصر اليوم الإثنين 19-2-2024 على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في في أربع مباريات وخسارة مثلهم والتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ست مباريات.

موعد مباراة فيوتشر ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة فيوتشر ضد المقاولون العرب اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة فيوتشر ضد المقاولون العرب عصر اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 2HD، بتعليق المعلق أيمن الكاشف.