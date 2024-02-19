موعد مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون ضد كريستال بالاس مساء اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

متي موعد مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون نظيره نادي كريستال بالاس مساء اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، في الجولة الـ 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب جوديسون بارك المباراة المرتقبة بين نادي إيفرتون ضد كريستال بلاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في البريميرليج؟

تذاع أحداث مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل نادي إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 19نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز 16 برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.