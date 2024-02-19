نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لمواجهة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر روي هودسون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة إيفرتون مساء اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع لمواجهة إيفرتون؟

في حراسة المرمي: دين هندرسون

في خط الدفاع: دانيال مونيوث، يواكيم اندرسون، كريس ريتشاردز، تيريك ميتشل

في خط الوسط: ادم وارتون، جيفرسون، ويل هيوز

في خط الهجوم: جوردان ايو، جون فيليب، ماتيوس فرانكا.

تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة كريستال بالاس؟

في خط المرمي: جوردان بيكفورد

في خط الدفاع: بن جودفري، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثويت، مايكوليتمو

في خط الوسط: ادريسا غاي، جيميس غارتز، جاك هاريسون

في خط الهجوم: اشلي يونغ، دوايت ماكنيل، دومينيك ليوين

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في البريميرليج؟

تذاع أحداث مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل نادي إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 19نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز 16 برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.