نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" موسم 2023-2024، قبل مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1-ليفربول برصيد 57 نقطة
2- أرسنال برصيد 55 نقطة
3- مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة
4- أستون فيلا برصيد 49 نقطة
5- توتنهام برصيد 47 نقطة
6- مانشستر يونايتد برصيد 44 نقطة
7- برايتون برصيد 38نقطة
8- نيوكاسل يونايتد برصيد 37 نقطة
9- وست هام برصيد 36 نقطة
10- تشيلسي برصيد 35 نقطة.
11- وولفرهامبيتون برصيد 35 نقطة
12- فولهام برصيد 29 نقطة
13- بورنموث برصيد 28
14- برينتفورد برصيد 25 نقطة
15- نوتنجهام فورست برصيد 24 نقطة
16- كريستال بالاس برصيد 24 نقطة
17- لوتون تاون برصيد 20 نقطة
18- إيفرتون برصيد 19 نقطة
19- بيرنلي برصيد 13 نقطة
20- شيفيلد يونايتد برصيد 13
تذاع مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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