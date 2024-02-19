الرياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة -  

يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" موسم 2023-2024، قبل مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1-ليفربول برصيد 57 نقطة

2- أرسنال برصيد 55 نقطة

3- مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة

4- أستون فيلا برصيد 49 نقطة

5- توتنهام برصيد 47 نقطة

6- مانشستر يونايتد برصيد 44 نقطة

7- برايتون برصيد 38نقطة

8- نيوكاسل يونايتد برصيد 37 نقطة

9- وست هام برصيد 36 نقطة

10- تشيلسي برصيد 35 نقطة.

11- وولفرهامبيتون برصيد 35 نقطة

12- فولهام برصيد 29 نقطة

13- بورنموث برصيد 28

14- برينتفورد برصيد 25 نقطة

15- نوتنجهام فورست برصيد 24 نقطة

16- كريستال بالاس برصيد 24 نقطة

17- لوتون تاون برصيد 20 نقطة

18- إيفرتون برصيد 19 نقطة

19- بيرنلي برصيد 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد برصيد 13

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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